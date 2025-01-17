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Румунія піднімала F-16 через атаку рф дронами на Україну: виявила сліди можливого впливу безпілотника

Румунія піднімала F-16 через атаку рф дронами на Україну: виявила сліди можливого впливу безпілотника

Київ • УНН

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17 січня російські безпілотники порушили повітряний простір Румунії під час атаки на Україну. Румунські військові підняли винищувачі F-16 та виявили сліди падіння дрона біля міста Плауру.

Міноборони Румунії заявило про порушення повітряного простору країни під час атаки російських військ безпілотниками на Україну 17 січня, румунські військові піднімали у повітря два винищувачі F-16 та виявили сліди можливого впливу дрона біля міста Плауру, повідомили у МО Румунії, пише УНН.

Деталі

"Вранці 17 січня російські війська відновили серію атак безпілотників на цивільні об’єкти та портову інфраструктуру в Україні поблизу кордону з Румунією, у повіті Тулча. Системи моніторингу та спостереження Міністерства національної оборони (Румунії) повідомили про порушення повітряного простору Румунії, і в результаті цієї ситуації, починаючи з 1:35 ночі, два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу бойової служби повітряної поліції, вилетіли з 86-ї авіабази з Борча для спостереження за повітряною обстановкою. Літак повернувся на базу близько 3:48 ночі", - ідеться у повідомленні.

Водночас, як вказано, було здійснено заходи оповіщення населення в повіті Тулча: близько 1:45 було передано повідомлення RO-Alert, а о 3:30 було оголошено про припинення заходів тривоги на всіх об’єктах.

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"Групи Міністерства національної оборони (Румунії) провели польові дослідження та виявили за межами міста Плауру (між Чеаталкіой і Тудором Владіміреску), поблизу кордону, сліди можливого впливу безпілотника. Територія охороняється, групи фахівців зберуть докази та проведуть розслідування", - сказано у повідомленні.

Сили Міноборони Румунії, як зазначається, продовжать моніторинг повітряного простору та дослідницькі місії в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок цих ситуацій.

Міністерство національної оборони Румунії, як вказано, "інформувало та продовжує інформувати союзницькі структури в режимі реального часу про ситуації, спричинені атаками, залишаючись із ними на постійному зв’язку".

"Міністерство національної оборони (Румунії) рішуче засуджує ці атаки, здійснені російською федерацією проти українських цивільних цілей та елементів інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - наголосили у МО Румунії.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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