Румыния обезвредила дрейфующую мину на берегу Черного моря
Киев • УНН
Военно-морские силы Румынии осуществили контролируемый подрыв мины, дрейфовавшей к берегу Черного моря. С начала войны Румыния обнаружила и уничтожила более 100 таких мин.
Военно-морские силы Румынии во вторник осуществили контролируемый подрыв мины, которая дрейфовала к берегу Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство обороны Румынии сообщило, что во вторник рано утром местные власти предупредили военно-морской флот о неопознанном объекте, выброшенном на берег в районе Гриндул Читук на юго-востоке страны. Этот район является частью дельты Дуная, которую Румыния делит с Украиной.
"По результатам изучения фотографий, сделанных на месте, объект, вероятнее всего, является противопехотной миной типа ЯРМ", - говорится в заявлении министерства.
Мина была взорвана примерно в 09:50 по Гринвичу, добавили в министерстве.
Дополнение
С начала полномасштабной войны Румынией было обнаружено и уничтожено более 100 дрейфующих мин.
В начале июля Турция, Румыния и Болгария создали совместные силы по поиску мин в Черном море для повышения безопасности судоходства, особенно для экспорта украинского зерна.