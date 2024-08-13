Румыния обезвредила дрейфующую мину на берегу Черного моря

Военно-морские силы Румынии во вторник осуществили контролируемый подрыв мины, которая дрейфовала к берегу Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство обороны Румынии сообщило, что во вторник рано утром местные власти предупредили военно-морской флот о неопознанном объекте, выброшенном на берег в районе Гриндул Читук на юго-востоке страны. Этот район является частью дельты Дуная, которую Румыния делит с Украиной.

"По результатам изучения фотографий, сделанных на месте, объект, вероятнее всего, является противопехотной миной типа ЯРМ", - говорится в заявлении министерства.

Мина была взорвана примерно в 09:50 по Гринвичу, добавили в министерстве.

Дополнение

С начала полномасштабной войны Румынией было обнаружено и уничтожено более 100 дрейфующих мин.

В начале июля Турция, Румыния и Болгария создали совместные силы по поиску мин в Черном море для повышения безопасности судоходства, особенно для экспорта украинского зерна.