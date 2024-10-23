Руководителей и членов комиссии МСЭК обяжут декларировать свои доходы - Минздрав
Киев • УНН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил об изменениях в рамках реформы медико-социальной экспертизы. Руководители и члены МСЭК будут обязаны декларировать свои доходы, а центральную МСЭК ликвидируют до конца недели.
В рамках реформы медико-социальной экспертизы, руководителей и членов МСЭК обяжут декларировать свои доходы. МСЭК. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"По реформе, были внесены изменения в 11 нормативно-правовых актов, одно из ключевых - это обязательство декларирования руководителями и членами комиссии МСЭК своих доходов", - сказал Ляшко.
Напомним
Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.
Накануне Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 октября 2024, 07:15 • 160703 просмотра