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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководителей и членов комиссии МСЭК обяжут декларировать свои доходы - Минздрав

Руководителей и членов комиссии МСЭК обяжут декларировать свои доходы - Минздрав

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 09:12  •  5191 просмотра

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил об изменениях в рамках реформы медико-социальной экспертизы. Руководители и члены МСЭК будут обязаны декларировать свои доходы, а центральную МСЭК ликвидируют до конца недели.

В рамках реформы медико-социальной экспертизы, руководителей и членов МСЭК обяжут декларировать свои доходы. МСЭК. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По реформе, были внесены изменения в 11 нормативно-правовых актов, одно из ключевых - это обязательство декларирования руководителями и членами комиссии МСЭК своих доходов", - сказал Ляшко.

Напомним

Министерство здравоохранения до конца этой недели примет распоряжение Кабмина, которое ликвидирует центральную МСЭК.

Накануне Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК.

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?15 октября 2024, 07:15 • 160703 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
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