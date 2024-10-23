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Керівників та членів комісії МСЕК зобовʼяжуть декларувати свої статки - МОЗ

Київ • УНН

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про зміни в рамках реформи медико-соціальної експертизи. Керівники та члени МСЕК будуть зобов'язані декларувати свої статки, а центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня.

Керівників та членів комісії МСЕК зобовʼяжуть декларувати свої статки - МОЗ

В рамках реформи медико-соціальної експертизи, керівників та членів МСЕК зобов’яжуть декларувати свої статки. МСЕК. Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час пресконференціі, передає кореспондент УНН.

"По реформі, було внесено зміни до 11 нормативно-правових актів, одне із ключових - це зобовʼязання декларування керівниками і членами комісії МСЕК своїх статків", - сказав Ляшко.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоровʼя до кінця цього тижня прийме розпорядження Кабміну, яке ліквідує центральну МСЕК.

Напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК.

Реформа МСЕК: гучна назва чи реальні зміни?15.10.24, 10:15 • 161197 переглядiв

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