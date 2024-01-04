Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 26699 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 51006 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 118446 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 152504 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 124922 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120448 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153502 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116360 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122830 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130572 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 72370 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 88563 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 39814 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 102804 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 77916 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 118446 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 152504 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113613 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120741 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153502 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 1586 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143232 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150877 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155351 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153462 просмотра
Актуальное
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Киев • УНН

 • 174490 просмотра

Фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных, говорит руководитель бухгалтерской фирмы

С ноября 2022 года заметно усилилась тенденция блокировки налоговых накладных. Как рассказала в комментарии УНН директор бухгалтерской фирмы "Прайм Групп Украина" Ирина Браткевич, фактически каждый третий плательщик НДС, из числа их клиентов, сталкивается с этой проблемой.

Чаще всего с проблемами во взаимодействии с налоговой сталкивается бизнес в таких сферах, как торговля, строительство, а также аграрные компании и перевозчики.

Мы обслуживаем много фирм, которые являются плательщиками НДС. Фактически каждая третья сталкивается с блокировкой НДС, в разной степени - у кого-то очень массово, у кого-то не очень массово, но так или иначе они с ними сталкиваются. Тенденция значительно выросла по блокировке с ноября 2022 года

- рассказала Браткевич.

Кроме того, по ее словам, многие компании включены в рисковость. По мнению Браткевич, отнесение компании к рисковым происходит с нарушением презумпции невиновности.

"Сначала тебя обвиняют, что ты виноват, что ты рисковый, а ты собираешь документы и доказываешь, что ты реальная фирма, что ты работаешь. Даже компании, которые работали годами с одними и теми же контрагентами, предоставляли одни и те же услуги, неожиданно становятся рискованными или у них начинаются блокировки, что очень странно, ни с того, ни с сего. Там глава комитета таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев это все объясняет, что недостаточно уплачено налогов, недостаточно ресурсов, давайте нам больше наемных людей, но почти нереально выполнить эти все требования с учетом того, что идет война, и компании и так еле справляются, некоторые едва на плаву держатся, чтобы удержать то, что есть, и хотя бы получить тех покупателей, что есть", - говорит Браткевич.

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных20.12.23, 14:55 • 147517 просмотров

Бухгалтер предполагает, что налоговые накладные блокируются и по определенным признакам (например, недостаточный, по мнению налоговой, уровень уплаты ЕСВ относительно определенного объема операций) - такие накладные блокируются, вероятно, программой автоматически, а также в ручном режиме блокируются накладные с крупными суммами. Браткевич даже указывает, что если есть несколько накладных на большие суммы, то заблокируют две с наибольшими суммами.

Она говорит, что непосредственно не сталкивалась с решением вопроса рискованности или блокировки накладных, в обход законодательства. Однако слышала, что такие пути есть.

"Напрямую мы с такими людьми не общались, потому что наш принцип - в законном порядке предоставлять эти документы. Но от некоторых своих клиентов мы такое слышали, что есть определенный процент, они договариваются и ставят условия. Кроме того, даже были такие фразы, что "вы даже не пытайтесь подать документы на вывод из рисковых, потому что сейчас никого не выводят, можно вывестись только таким путем, договорняком. Ну, или идите в суды и годами будете доказывать". Понятно, что не все готовы идти в суд доказывать свою невиновность, если у них висят деньги, а человек не может столько ждать. Поэтому иногда, видимо, идут и на такое", - отметила Браткевич.

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом21.12.23, 12:45 • 147557 просмотров

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в недавнем интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы