Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

С ноября 2022 года заметно усилилась тенденция блокировки налоговых накладных. Как рассказала в комментарии УНН директор бухгалтерской фирмы "Прайм Групп Украина" Ирина Браткевич, фактически каждый третий плательщик НДС, из числа их клиентов, сталкивается с этой проблемой.

Чаще всего с проблемами во взаимодействии с налоговой сталкивается бизнес в таких сферах, как торговля, строительство, а также аграрные компании и перевозчики.

Мы обслуживаем много фирм, которые являются плательщиками НДС. Фактически каждая третья сталкивается с блокировкой НДС, в разной степени - у кого-то очень массово, у кого-то не очень массово, но так или иначе они с ними сталкиваются. Тенденция значительно выросла по блокировке с ноября 2022 года - рассказала Браткевич.

Кроме того, по ее словам, многие компании включены в рисковость. По мнению Браткевич, отнесение компании к рисковым происходит с нарушением презумпции невиновности.

"Сначала тебя обвиняют, что ты виноват, что ты рисковый, а ты собираешь документы и доказываешь, что ты реальная фирма, что ты работаешь. Даже компании, которые работали годами с одними и теми же контрагентами, предоставляли одни и те же услуги, неожиданно становятся рискованными или у них начинаются блокировки, что очень странно, ни с того, ни с сего. Там глава комитета таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев это все объясняет, что недостаточно уплачено налогов, недостаточно ресурсов, давайте нам больше наемных людей, но почти нереально выполнить эти все требования с учетом того, что идет война, и компании и так еле справляются, некоторые едва на плаву держатся, чтобы удержать то, что есть, и хотя бы получить тех покупателей, что есть", - говорит Браткевич.

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Бухгалтер предполагает, что налоговые накладные блокируются и по определенным признакам (например, недостаточный, по мнению налоговой, уровень уплаты ЕСВ относительно определенного объема операций) - такие накладные блокируются, вероятно, программой автоматически, а также в ручном режиме блокируются накладные с крупными суммами. Браткевич даже указывает, что если есть несколько накладных на большие суммы, то заблокируют две с наибольшими суммами.

Она говорит, что непосредственно не сталкивалась с решением вопроса рискованности или блокировки накладных, в обход законодательства. Однако слышала, что такие пути есть.

"Напрямую мы с такими людьми не общались, потому что наш принцип - в законном порядке предоставлять эти документы. Но от некоторых своих клиентов мы такое слышали, что есть определенный процент, они договариваются и ставят условия. Кроме того, даже были такие фразы, что "вы даже не пытайтесь подать документы на вывод из рисковых, потому что сейчас никого не выводят, можно вывестись только таким путем, договорняком. Ну, или идите в суды и годами будете доказывать". Понятно, что не все готовы идти в суд доказывать свою невиновность, если у них висят деньги, а человек не может столько ждать. Поэтому иногда, видимо, идут и на такое", - отметила Браткевич.

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Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов. Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в недавнем интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощник Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.