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Керівник бухгалтерської фірми: фактично кожен третій платник ПДВ зіштовхується з блокуванням податкових накладних

Керівник бухгалтерської фірми: фактично кожен третій платник ПДВ зіштовхується з блокуванням податкових накладних

Київ • УНН

 • 174496 перегляди

Фактично кожен третій платник ПДВ зіштовхується з блокуванням податкових накладних, каже керівник бухгалтерської фірми

З листопада 2022 року помітно посилилася тенденція блокування податкових накладних. Як розповіла у коментарі УНН директор бухгалтерської фірми "Прайм Групп Україна" Ірина Браткевич, фактично кожен третій платник ПДВ, з числа їхніх клієнтів, зіштовхується з цією проблемою.

Найчастіше з проблемами у взаємодії з податковою стикається бізнес у таких сферах, як торгівля, будівництво, а також аграрні компанії та перевізники.

Ми обслуговуємо багато фірм, які є платниками ПДВ. Фактично кожна третя зіштовхується з блокування ПДВ, у різній мірі – у когось дуже масово, у когось не дуже масово, але так чи інакше вони з ними зіштовхуються. Тенденція значно виросла по блокуванню з листопада 2022 року

- розповіла Браткевич.

Окрім того, за її словами, багато компаній включені в ризиковість. На думку Браткевич, віднесення компанії до ризикових відбувається з порушення презумпції невинуватості.

"Спочатку тебе обвинувачують, що ти винен, що ти ризиковий, а ти збираєш документи і доводиш, що ти реальна фірма, що ти працюєш. Навіть компанії, які працювали роками з одними і тими самим контрагентами, надавали одні й ті самі послуги, зненацька стають ризикованими або у них починаються блокування, що дуже дивно, ні з того, ні з сього. Там голова комітету митної і податкової політики Данило Гетманцев це все пояснює, що недостатньо сплачено податків, недостатньо ресурсів, давайте нам більше найманих людей, але майже нереально виконати ці всі вимоги з урахуванням того, що йде війна, і компанії й так ледве справляються, дехто ледь на плаву тримається, щоб утримати те, що є, і хоча б отримати тих покупців, що є", - каже Браткевич.

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Бухгалтер припускає, що податкові накладні блокуються і за певними ознаками (наприклад, недостатній, на думку податкової, рівень сплати ЄСВ відносно певного обсягу операцій) – такі накладні блокуються, імовірно, програмою автоматично, а також у ручному режимі блокуються накладі з крупними сумами. Браткевич навіть вказує, що якщо є кілька накладних на великі суми, то заблокують дві з найбільшими сумами.

Вона каже, що безпосередньо не стикалася з вирішенням питання ризиковості чи блокування накладних, в обхід законодавства. Однак чула, що такі шляхи є.

"Напряму ми з такими людьми не спілкувалися, бо наш принцип - у законному порядку надавати ці документи. Але від деяких своїх клієнтів ми таке чули, що є певний відсоток, вони домовляються і ставлять умови. Окрім того, навіть були такі фрази, що "ви навіть не намагайтеся подати документи на виведення з ризикових, бо зараз нікого не виводять, можна вивестись тільки таким шляхом, договорняком. Ну, або йдіть у суди і роками будете доводити". Зрозуміло, що не всі готові йти у суд доводити свою невинуватість, якщо у них висять гроші, а людина не може стільки чекати. Тому інколи, мабуть, що йдуть і на таке", - зауважила Браткевич.

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Нагадаємо

Блокування податкових накладних - одна з основних проблем, на яку скаржаться українські підприємці у сфері адміністрування податків. Загалом же, як вказується у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань. Як зазначив бізнес-омбудсмен Роман Ващук у нещодавньому інтерв'ю, проблема у бізнесу навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному Суді.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення. Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами".

Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічник Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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