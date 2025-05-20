Рост недоверия к Порошенко до 70% означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика – эксперт

За последний год уровень недоверия украинцев к лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко вырос до рекордных 70%. В частности, отношение общества к Порошенко еще больше ухудшилось после санкций и дела о госизмене. Это может свидетельствовать о запросе украинцев на справедливое наказание для политика, - пишет политический эксперт Валентин Гладких, передает УНН.

Согласно опросу, опубликованному КМИС, если в феврале 2024 года Петру Порошенко доверял 31% респондентов, то по состоянию на сейчас эта цифра снизилась до 25%. В то же время, доля тех, кто не доверяет бывшему президенту, выросла до 70%. Примечательно, что рост недоверия к политику произошел после введения в отношении него санкций и открытия дела о государственной измене.

"Рост недоверия к Порошенко до 70% означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика. Именно такие показатели свидетельствуют о том, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. Люди четко сигнализируют: Порошенко - не жертва, он - соучастник преступлений", - отмечает Валентин Гладких.

Эксперт подчеркнул тенденцию в отношении общества к политикам: уровень доверия к лидеру государства растет, а вот ко всем, кто действует по принципу "чем хуже стране, тем лучше ему" - падает. Среди главных причин, которые повлияли на отношение, в частности, к Порошенко - торговля с Россией, постоянные коррупционные скандалы, роскошный образ жизни политика и его семьи во время войны.

"Порошенко предал. И не просто предал. Он променял Украину на кровавые деньги путина. Он обнимал диктатора, а потом со слезами награждал героев посмертно, а потом снова торговал с Россией. Его дети променяли Украину на лакшери-жизнь в Лондоне. Для него государство, как и для Путина - источник ресурсов.

Украинцы считают его и таких, как он - паразитами, которые десятилетиями тянут все соки из государства. Свинарчуки, оффшоры, Мальдивы, "слепые трасты" и Липецкие фабрики, сыновья-уклонисты и пиар на крови, шмотки Лоро Пиана за почти 1 млн на фильме о замученных в Буче, заработок с донатов украинцев, жалкая попытка через суд переписать картины российских художников на жену, и более миллиарда долларов заработков в войну. Порошенко годами торговал с тем, кто убивает наш народ, а сегодня, пока страна страдает, живет лучшие годы своей жизни.

Пока Украина хоронит своих сыновей и дочерей. Вот почему все ненавидят Порошенко. Вот почему убеждены: он должен сидеть", - резюмирует Гладких.

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) проводился в течение 2-12 мая методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 1010 респондентов.

Как известно, 13 февраля были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В список среди прочих вошел и Петр Порошенко.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.