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Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика – експерт

Київ • УНН

 • 2698 перегляди

Недовіра українців до Порошенка зросла до рекордних 70% після запровадження санкцій та відкриття справи про державну зраду. Експерти заявляють, що це свідчить про запит на покарання.

Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика – експерт

За останній рік рівень недовіри українців до лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка ще більше погіршилось після санкцій  та справи про держзраду. Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика, – пише політичний експерт Валентин Гладких, передає УНН.

Згідно з опитуванням, опублікованим КМІС, якщо у лютому 2024 року Петру Порошенку довіряв 31% респондентів, то станом на зараз ця цифра знизилась до 25%. Водночас, частка тих, хто не довіряє колишньому президенту, зросла до 70%. Примітно, що зростання недовіри до політика відбулося після запровадження щодо нього санкцій та відкриття справи про державну зраду.

"Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика. Саме такі показники свідчать про те, що люди вірять слідству та закону, а не Порошенку. Люди чітко сигналізують: Порошенко – не жертва, він – співучасник злочинів", — зазначає Валентин Гладких.

Експерт підкреслив тенденцію в ставленні суспільства до політиків: рівень довіри до лідера держави зростає, а от до усіх, хто діє за принципом "чим гірше країні, тим краще йому" – падає. Серед головних причин, які вплинули на ставлення, зокрема, до Порошенка — торгівля з Росією, постійні корупційні скандали, розкішний спосіб життя політика та його родини під час війни.

"Порошенко зрадив. І не просто зрадив. Він проміняв Україну на криваві гроші путіна. Він обіймав диктатора, а потім зі сльозами нагороджував героїв посмертно, а потім знову торгував з Росією. Його діти проміняли Україну на лакшері-життя в Лондоні. Для нього держава, як і для путіна — джерело ресурсів.

Українці вважають його та таких, як він – паразитами, які десятиріччями тягнуть всі соки з держави. Свинарчуки, офшори, Мальдиви, "сліпі трасти" та Липецькі фабрики, сини-ухилянти та піар на крові, шмаття Лоро Піана за майже 1 млн на фільмі про закатованих в Бучі, заробіток з донатів українців, ница спроба через суд переписати картини російських художників на дружину, і понад мільярд доларів заробітків у війну. Порошенко роками торгував з тим, хто вбиває наш народ, а сьогодні, поки країна страждає, живе найкращі роки свого життя.

Поки Україна ховає своїх синів та доньок. Ось чому всі ненавидять Порошенка. Ось чому переконані: він має сидіти", — резюмує Гладких. Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось упродовж 2-12 травня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти ряду олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. До списку серед інших увійшов і Петро Порошенко.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод "Богдан" в рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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