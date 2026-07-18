россияне заминировали перекресток в Херсоне - МВА
Киев • УНН
В Херсоне на перекрестке улиц Ладычука и Ильи Кулика найдены предположительно взрывоопасные предметы. Территория минирования может быть значительно больше.
Российские военные, вероятно, заминировали часть территории Херсона. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН.
Детали
"В районе перекрестка улиц Ладычука и Ильи Кулика найдены предположительно взрывоопасные предметы. Ограничьте передвижение в этом районе. Территория минирования может быть значительно больше", – говорится в сообщении.
Напомним
На Херсонщине расширили перечень территорий для обязательной эвакуации из-за вражеских обстрелов. Также запрещен въезд семей с детьми и планируют сократить пригородные маршруты.