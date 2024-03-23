россияне за сутки убили одного жителя Донетчины, еще двоих ранили

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Об этом в субботу сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 22 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Очеретино. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения. - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1891 погибший и 4730 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Добавим

21 марта российские военные 17 раз обстреляли жилые застройки населенных пунктов Донецкой области. В частности, сбросили планирующую бомбу "УМПБ - Д30СМ" на Новогродовку, в результате чего погибли двое местных жителей, еще двое получили ранения.