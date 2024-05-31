Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая
В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия
Враг ночью атаковал БПЛА Киевщину: без пострадавших, попаданий в инфраструктуру нет
Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным - Госстат
Ночная ракетная атака рф на Харьков: 4 человека погибли, 25 пострадали, в том числе дети
Синоптики дали прогноз на последний день весны
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 4 запущенных врагом "шахедов" и ракету "Искандер"
Враг обстрелял жилые кварталы Херсонщины: один человек погиб
Ракетный удар по Киеву: начальник КГВА сообщил детали
Популярные
В столице прогремели взрывы
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие
В Киевской области работает противовоздушная оборона
Публикации
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая
Российские войска обстреляли центр Херсона, повредив инфраструктуру и здания, а также ранив женщину 1959 года рождения.
В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно
Сегодня утром в атнинском районе татарстана, россия, упал беспилотник. В ряде районов казани была слышна сирена. Власти закрывали небо над городом. Сотрудников ряда предприятий эвакуировали.
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия
Вражеский обстрел Киева 31 мая вызвал пожар на складе и повредил 6 автомобилей в Голосеевском районе, однако сообщений о жертвах не поступало.
Враг ночью атаковал БПЛА Киевщину: без пострадавших, попаданий в инфраструктуру нет
Ночью российская армия атаковала Киевскую область с помощью беспилотника, но он был уничтожен за пределами населенного пункта без жертв и ущерба инфраструктуре.
Примерно каждый четвертый крупный и средний бизнес в этом году был убыточным - Госстат
В январе-марте 2024 года финансовый результат крупных и средних предприятий Украины до налогообложения был положительным и составил 253,6 млрд грн, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом 26,8% предприятий были убыточными.
Ночная ракетная атака рф на Харьков: 4 человека погибли, 25 пострадали, в том числе дети
Четыре человека погибли и 25 получили ранения, в том числе двое детей, в результате вражеских ракетных обстрелов в Харькове.
Синоптики дали прогноз на последний день весны
31 мая в Украине ожидается дождливая погода с грозами, температура воздуха от 11-16°С ночью до 21-30°C в день, при этом самые высокие температуры будут на востоке и юго-востоке.
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 4 запущенных врагом "шахедов" и ракету "Искандер"
Все четыре ударных беспилотника "Шахед" и крылатая ракета "Искандер", запущенные российскими войсками по Украине в ночь на 31 мая, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны.
Враг обстрелял жилые кварталы Херсонщины: один человек погиб
В Херсонской области военные террористы обстреляли населенные пункты, в результате чего были разрушены 9 частных домов, повреждены учебные и общественные здания, а один человек погиб.
Ракетный удар по Киеву: начальник КГВА сообщил детали
В результате ракетного удара по столице были повреждены частное домовладение, станция технического обслуживания, автомойка, 6 автомобилей и склад. Кроме того, возник пожар, но сообщений о жертвах нет.