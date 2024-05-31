россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая

Российские войска сегодня утром обстреляли центр Херсона, повредив инфраструктуру, а также ранив женщину, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Сегодня утром российские оккупационные войска с левого берега ударили по самому центру Херсона. К медикам за помощью на этот час обратилась одна пострадавшая. Женщина 1959 г.р. на момент вражеской атаки находилась на улице - написал Мрочко в Telegram.

В результате этого обстрела, по его словам, в частности, повреждены линии электропередач, остановка общественного транспорта, по крайней мере одна машина, окна в соседних домах, деревья, не работает один светофор.

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