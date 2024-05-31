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росіяни вранці вдарили по центру Херсона, є постраждала

росіяни вранці вдарили по центру Херсона, є постраждала

Київ • УНН

 • 26346 перегляди

Російські війська обстріляли центр Херсона, пошкодивши інфраструктуру та будівлі, а також поранивши жінку 1959 року народження.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли центр Херсона, пошкодивши інфраструктуру, а також поранивши жінку, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Сьогодні зранку російські окупаційні війська з лівого берега вдарили по самісінькому центру Херсона. До медиків за допомогою на цю годину звернулась одна постраждала. Жінка 1959 р.н. на момент ворожої атаки перебувала на вулиці

- написав Мрочко у Telegram.

Внаслідок цього обстрілу, з його слів, зокрема, пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту, принаймні одна автівка, вікна у сусідніх будинках, дерева, не працює один світлофор.

Ворог обстріляв житлові квартали Херсонщини: одна людина загинула31.05.24, 08:03 • 27107 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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