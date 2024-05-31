росіяни вранці вдарили по центру Херсона, є постраждала
Київ • УНН
Російські війська обстріляли центр Херсона, пошкодивши інфраструктуру та будівлі, а також поранивши жінку 1959 року народження.
Російські війська сьогодні вранці обстріляли центр Херсона, пошкодивши інфраструктуру, а також поранивши жінку, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Сьогодні зранку російські окупаційні війська з лівого берега вдарили по самісінькому центру Херсона. До медиків за допомогою на цю годину звернулась одна постраждала. Жінка 1959 р.н. на момент ворожої атаки перебувала на вулиці
Внаслідок цього обстрілу, з його слів, зокрема, пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту, принаймні одна автівка, вікна у сусідніх будинках, дерева, не працює один світлофор.
Ворог обстріляв житлові квартали Херсонщини: одна людина загинула31.05.24, 08:03 • 27107 переглядiв