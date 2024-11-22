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россияне утром атаковали пригород Краматорска: погиб человек, 2 ранены

Киев  •  УНН

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В Красноторке в результате 6 вражеских ударов погиб 1 человек, 2 ранены. За минувшие сутки рф нанесла 2132 удара по Донецкой области, повреждено 36 гражданских объектов.

Один человек погиб и 2 ранены утром из-за вражеского обстрела в пригороде Краматорска - Красноторке, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.  

1 человек погиб и 2 ранены в пригороде Краматорска - Красноторке. Поселок попал под вражеский огонь сегодня утром. По предварительной информации, произошло 6 ударов. На месте работают все ответственные службы, точные последствия обстрела устанавливаем. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!

- написал Филашкин.

Дополнение

По данным полиции, за прошедшие сутки войска рф нанесли 2 132 удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Один человек погиб - в Северске, семеро получили ранения. Попадания зафиксированы в семи населенных пунктах: городах Константиновка, Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, селах Малиновка, Александро-Калиново. Повреждено 36 гражданских объектов, из них 22 жилых домов. В том числе агропредприятие в результате обстрела Малиновки.

На Константиновку россия сбросила две управляемые авиабомбы "ФАБ-250" - ранены шесть мирных жителей, повреждены 11 многоквартирных домов, котельная, учебное заведение, газопровод, электросеть. В Александро-Калиново в результате удара бомбой "ФАБ-250" травмирован человек, разрушениям подверглись 11 частных домов.

Гибель сотрудника Reuters в Краматорске: именно эксперты КНИИСЭ идентифицировали вражескую ракету3 окт. 2024, 11:43 • 13710 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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