россияне утром атаковали пригород Краматорска: погиб человек, 2 ранены

Один человек погиб и 2 ранены утром из-за вражеского обстрела в пригороде Краматорска - Красноторке, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.

1 человек погиб и 2 ранены в пригороде Краматорска - Красноторке. Поселок попал под вражеский огонь сегодня утром. По предварительной информации, произошло 6 ударов. На месте работают все ответственные службы, точные последствия обстрела устанавливаем. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!