россияне ударили по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: пятеро пострадавших
Киев • УНН
Россияне обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 гражданских. Повреждены 25 объектов, включая 22 жилых дома, больницу и учебное заведение.
Пять человек пострадали в результате российских атак 6 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 14 октября. Повреждены 25 гражданских объектов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
По данным правоохранителей, в течение суток войска рф нанесли 1 893 удара по линии фронта и жилому сектору.
Взрывы прогремели в 6 населенных пунктах: городах Курахово, Покровск, Северск, селах Закитное, Резниковка, Шахтерское.
Повреждены 25 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.
На Закитное россияне сбросили четыре авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили гражданское лицо, повредили 10 частных домов.
По Шахтерскому оккупанты ударили бомбой "УМПБ Д30 СН" - травмированы трое жителей, разрушениям подверглись 4 частных дома и учебное заведение.
Есть раненый в Резниковке, которую враг обстрелял из артиллерии, поврежден частный дом.
Курахово россия атаковала четырьмя ФАБами - повреждены многоквартирный дом и больница.
В Покровске в результате вражеских обстрелов повреждены 5 частных домов, в Северске - многоквартирный дом.
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