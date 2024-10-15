россияне ударили по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: пятеро пострадавших

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Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
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Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  124272 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

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Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  131516 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  136643 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  155477 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  176677 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

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Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182761 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193514 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: пятеро пострадавших

россияне ударили по 6 населенным пунктам Донетчины за сутки: пятеро пострадавших

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 07:17  •  5294 просмотра

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Россияне обстреляли 6 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 гражданских. Повреждены 25 объектов, включая 22 жилых дома, больницу и учебное заведение.

Пять человек пострадали в результате российских атак 6 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 14 октября. Повреждены 25 гражданских объектов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным правоохранителей, в течение суток войска рф нанесли 1 893 удара по линии фронта и жилому сектору.

Взрывы прогремели в 6 населенных пунктах: городах Курахово, Покровск, Северск, селах Закитное, Резниковка, Шахтерское.

Повреждены 25 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.

На Закитное россияне сбросили четыре авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - ранили гражданское лицо, повредили 10 частных домов.

По Шахтерскому оккупанты ударили бомбой "УМПБ Д30 СН" - травмированы трое жителей, разрушениям подверглись 4 частных дома и учебное заведение.

Есть раненый в Резниковке, которую враг обстрелял из артиллерии, поврежден частный дом.

Курахово россия атаковала четырьмя ФАБами - повреждены многоквартирный дом и больница.

В Покровске в результате вражеских обстрелов повреждены 5 частных домов, в Северске - многоквартирный дом.

Харьковская область: россияне били по двум районам, повреждены гаражи и дорога15 октября 2024, 05:48 • 8601 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
fab-250FAB-250
siverskСеверск
kurakhoveКурахово