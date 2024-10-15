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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9106 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни вдарили по 6 населених пунктах Донеччини за добу: п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 16664 перегляди

Росіяни обстріляли 6 населених пунктів Донецької області, поранивши 5 цивільних. Пошкоджено 25 об'єктів, включаючи 22 житлові будинки, лікарню та заклад освіти.

росіяни вдарили по 6 населених пунктах Донеччини за добу: п'ятеро постраждалих

П’ятеро людей постраждали внаслідок російських атак 6 населених пунктів Донецької області минулої доби, 14 жовтня. Пошкоджено 25 цивільних об’єктів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.

Деталі

За даними правоохоронців, протягом доби війська рф завдали 1 893 удари по лінії фронту та житловому сектору.

Вибухи пролунали в 6 населених пунктах: містах Курахове, Покровськ, Сіверськ, селах Закітне, Різниківка, Шахтарське.

Пошкоджено 25 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

На Закітне росіяни скинули чотири авіабомби "ФАБ-250" с модулем УМПК – поранили цивільну особу, пошкодили 10 приватних осель.

По Шахтарському окупанти вдарили бомбою "УМПБ Д30 СН" - травмовано трьох мешканців, руйнувань зазнали 4 приватних будинки та заклад освіти.

Є поранений у Різниківці, яку ворог обстріляв з артилерії, пошкоджено приватний будинок.

Курахове росія атакувала чотирма ФАБами – пошкоджено багатоквартирний будинок і лікарню.

У Покровську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 5 приватних осель, у Сіверську – багатоквартирний будинок.

Харківщина: росіяни били по двох районах, пошкоджено гаражі і дорогу15.10.24, 08:48 • 14536 переглядiв

Тетяна Краєвська

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