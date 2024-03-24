россияне сосредоточили атаки на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 52 боевых столкновения. В частности, враг нанес 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома.

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В Генштабе говорят, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Блешня Черниговской области; Сорокино, Бачевск, Стариково, Волфино, Поповка Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

В Серебрянском лесничестве и Белогоровке Силы обороны держат позиции

Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Озерного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны¸ Серебрянка, Спирное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Железное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, восточнее Уманское, Первомайское Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону наших войск - говорится в сводке Генерального штаба.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 2 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области.

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Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Полтавка, Ровнополь, Чаривне, Орехов, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня таких населенных пунктов, как Казацкое, Понятовка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 средствам противовоздушной обороны, 3 артиллерийским средствам и 1 станции РЭБ противника - подытожили в Генштабе.

Напомним

Спецназовцы обнаружили и уничтожили базу воздушной разведки оккупантов в Херсонской области, ликвидировав станцию радиоэлектронной борьбы, антенну "Алиентек", склад БК и около 5 человек личного состава противника.

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