россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

В понедельник, 25 марта, оккупационные войска рф сбросили две управляемые авиационные бомбы на школу в Великописаревской общине Сумской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 25 марта 2024 года около 16:20 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на гражданскую инфраструктуру Великописаревской общины Ахтырского района.

В результате атаки врага повреждено здание общеобразовательной школы. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование - УСБУ в Сумской области.

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Напомним

В Сумской области военные уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают различные сценарии развития событий.