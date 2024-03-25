Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов

На Сумщине очищено почти 40 гектаров земель с помощью машин механизированного разминирования. Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Сумской области продолжается активная работа по разминированию территорий, освобожденных от вражеской оккупации. С помощью машин механизированного разминирования очищено 39,92 гектара земельных участков. Сейчас саперы Межрегионального центра быстрого реагирования в Ахтырском районе используют машину MV-4 для обследования земельных угодий одного из населенных пунктов.

Добавим

В общем, с начала войны саперы обезвредили более 9 тысяч взрывоопасных предметов и провели обследование территории площадью более 4913 гектаров.

Саперы Минобороны обезвредили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов