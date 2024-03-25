Саперы очистили почти 40 га земель на Сумщине от взрывоопасных объектов
Киев • УНН
На Сумщине очищено более 39 га земель с помощью машин механизированного разминирования. Всего с начала войны саперы обезвредили 9 тысяч взрывоопасных предметов и обследовали территорию площадью более 4913 га.
На Сумщине очищено почти 40 гектаров земель с помощью машин механизированного разминирования. Об этом сообщают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В Сумской области продолжается активная работа по разминированию территорий, освобожденных от вражеской оккупации. С помощью машин механизированного разминирования очищено 39,92 гектара земельных участков. Сейчас саперы Межрегионального центра быстрого реагирования в Ахтырском районе используют машину MV-4 для обследования земельных угодий одного из населенных пунктов.
Добавим
В общем, с начала войны саперы обезвредили более 9 тысяч взрывоопасных предметов и провели обследование территории площадью более 4913 гектаров.
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