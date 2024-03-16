россияне поздно вечером нанесли ракетный удар по Славянску

Славянск в Донецкой области подвергся вражескому ракетному удару накануне вечером. Всего за сутки российские войска 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в субботу, пишет УНН.

Накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Славянску - повреждено промышленное здание и 3 грузовика - написал Филашкин в Telegram.

Как сообщили в Славянской ГВА, очередной обстрел произошел вчера около 23:00.

"Враг нанес ракетный удар по промышленной зоне города. Повреждено промышленное здание и три грузовика", - рассказал начальник Славянской городской ВА Вадим Лях.

В полиции области уточнили, что "в результате обстрела Славянска есть разрушения на территории предприятия".

В Славянской ГВА указали, что обошлось без пострадавших.

По данным полиции, всего за прошедшие сутки враг атаковал 11 населенных пунктов Донецкой области. Полицейские зафиксировали 18 попаданий по жилому сектору, 1581 - по линии соприкосновения. Обстрелам подверглись города Горняк, Красногоровка, Курахово, Мирноград, Славянск, поселки Желанное, Очеретино, Северное, села Новоселовка Первая, Сокол, Соловьево.

Как сообщили в полиции, повреждены 20 гражданских объектов - 10 жилых домов, школа, предприятие, админздание, котельная, автомобили, критическая инфраструктура.

Шесть ударов россия, как указали в полиции, нанесла по Мирнограду - двумя бомбами "Гром-Е1" и четырьмя ракетами "С-300". Повреждены 9 многоквартирных домов и инфраструктура.

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"Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 1171 человек, в том числе 198 детей", - отметил глава ОВА Филашкин.

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