россияне пытаются прорвать фронт на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском

На Бахмутском, Авдеевском, и Новопавловском направлениях наблюдается обострение ситуации, однако украинские оборонительные силы контролируют обстановку. российская армия интенсифицирует атаки, направляя основные усилия на прорыв фронта. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои. Однако она контролируется силами обороны. Враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Он сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах - говорит Волошин.

По его словам, линия фронта меняется динамично. российская армия активно атакует позиции украинских защитников, используя артиллерию, беспилотные летательные аппараты и авиацию. Главная цель врага - достичь административных границ Донецкой и Луганской областей.

Он также рассказал, что силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского леса.

Напомним

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки совершили 1967 обстрелов, в том числе 10 населенных пунктов.