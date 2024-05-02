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росіяни намагаються прорвати фронт на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському

росіяни намагаються прорвати фронт на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському

Київ • УНН

 • 16066 перегляди

російські війська посилюють атаки на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, прагнучи прорвати українську оборону та вийти до кордонів Донецької та Луганської областей, в той час як українські війська укріплюють позиції у Серебрянському лісі.

На Бахмутському, Авдіївському, і Новопавлівському напрямках спостерігається загострення ситуації, проте українські оборонні сили контролюють обстановку. російська армія інтенсифікує атаки, спрямовуючи основні зусилля на прорив фронту. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у ефірі телемарафону, передає УНН.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках обстановка відносно загострилась, тривають важкі бої. Проте вона контрольована силами оборони. Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту. Він зосередив основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах 

- каже Волошин.

За його словами, лінія фронту змінюється динамічно. російська армія активно атакує позиції українських захисників, використовуючи артилерію, безпілотні літальні апарати та авіацію. Головна мета ворога - досягнути адміністративних кордонів Донеччини та Луганщини.

Він також розповів, що силам оборони вдалося покращити своє тактичне положення в районі Серебрянського лісу.

Нагадаємо

У Донецькій області російські війська минулої доби здійснили 1967 обстрілів, зокрема 10 населених пунктів.

Ірина Колеснік

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