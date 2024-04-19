россияне не выпустили часть ракет по Украине: в ГУР рассказали о последствиях сбивания Ту-22

После того, как украинским военным удалось сбить стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 другой российский самолет был вынужден развернуться в воздухе. Об этом в эфире "Радо Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

По его словам, благодаря действиям Сил обороны россияне были вынуждены свернуть операцию, так что часть ракет так и не выпустили.

Результативная операция. Уничтожен самолет стратегической авиации противника. Впервые во время выполнения боевой задачи собственно в воздухе за период полномасштабного вторжения. Уничтожен во время выполнения боевой задачи. Другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это означает, что еще ряд ракет не был выпущен по Украине - рассказал Юсов.

Представитель ГУР не стал уточнять, как именно украинским военным удалось уничтожить Ту-22М3 на территории РФ. Однако он намекнул, что это был некий повтор операции по сбиванию самолета дальнего радиолокационного слежения А-50.

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В целом операция была определенным повтором с учетом, конечно, операции ГУР МО по сбитию самолета А-50, которая состоялась недавно. Да, расстояние в этот раз еще большее. Напомним, что речь идет о расстоянии около 300 километров от украинской границы. Это действительно знаковая операция и знаковый результат для Украины... На самом деле чудо-оружие здесь не применено. Это старые известные методы. Но модифицированные украинскими специалистами - резюмировал Андрей Юсов.

Дополнение

В ГУР также рассказали, что благодаря ликвидации стратегического бомбардировщика может снизиться уровень угрозы для части регионов.

После уничтожения А-50 и сейчас, после уничтожения самолета стратегической авиации, на некоторое время может уменьшиться по крайней мере интенсивность именно ракетных обстрелов, что касается ракет авиабазирования, в направлении Одесской области - пояснил представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

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