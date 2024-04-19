В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3

Погиб один из четырех пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, сбитого Силами обороны Украины. В ставропольском крае рф продолжаются поиски еще одного пилота. Об этом передает УНН, со ссылкой на Телеграм губернатора региона рф.

Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом (..) третий член экипажа погиб. - написал губернатор ставрополья владимир владимиров.

Чиновник заявил, что поиски четвертого летчика вмс рф продолжаются.

Напомним

В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. Вражеский самолет удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.