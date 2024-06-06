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россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: три человека ранены

россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: три человека ранены

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 15:54  •  5648 просмотра

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Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, ранив трех человек и повредив жилые дома, хозяйственные постройки, солнечные батареи, линии электропередач и экскаватор.

В течение суток российские войска активно били Днепропетровщине дронами-камикадзе и обстреляли Никопольщину из артиллерии, в результате вражеских атак ранены по меньшей мере три человека. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

детали 

Вражеские войска в били по Никопольщине из тяжелой артиллерии. А еще попали туда 7 дронами-камикадзе. Били по Никополю и Мировской общине пострадали два мужчины и женщина. По уточненной информации, в районе разбиты 8 частных домов, полдесятка хозяйственных сооружений

- - заявили в ОВА. 

В результате атаки в регионе изуродованы 26 солнечных панелей и линии электропередач. Огнем уничтожен экскаватор. Кроме того, обломки сбитого в Новомосковском районе российского БПЛА повредили частный дом.

Напомним

Утром, 6 июня, над Новомосковский район Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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