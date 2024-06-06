росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією: троє людей поранені
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників-камікадзе і артилерії, поранивши трьох осіб і пошкодивши житлові будинки, господарські будівлі, сонячні батареї, лінії електропередач і екскаватор.
Протягом доби російські війська активно били Дніпропетровщині дронами-камікадзе та обстріляли Нікопольщину з артилерії, внаслідок ворожих атак поранено щонайменше трьох людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Ворожі війська вгатили по Нікопольщині з важкої артилерії. А ще поцілили туди 7 дронами-камікадзе. Били по Нікополю та Мирівській громаді Постраждали два чоловіка і жінка. За уточненою інформацією, в районі потрощені 8 приватних осель, півдесятка господарських споруд
Внаслідок атаки в регіоні понівечені 26 сонячних панелей і лінії електропередач. Вогнем знищений екскаватор. Окрім того, уламки збитого у Новомосковському районі російського БпЛА пошкодили приватний будинок.
Нагадаємо
Вранці, 6 червня, над Новомосковським районом Дніпропетровської області збито ворожий безпілотник.