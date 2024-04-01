россия за криптовалюту покупает товары двойного назначения, которые использует для производства оружия - WSJ

россияне активно используют финансовые операции с криптовалютой для того, чтобы обходить западные санкции и покупать товары двойного назначения, которые завозятся в рф и используются для производства оружия, которым враг атакует Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

В частности, издание описывает ситуацию, когда концерн "Калашников" для передачи фирме в Гонконге нескольких миллионов долларов за электронику для беспилотников с помощью посредника использовал криптовалюту Tether.

Как отмечает The Wall Street Journal, Tether стал одним из стандартных способов оплаты на черном рынке в мире. Утверждается, что эта цифровая валюта обеспечена долларом США. друг к другу . Но в отличие от долларов, выпущенных государством внутри банковской системы, власти имеют ограниченную возможность отслеживать их использование по всему миру.

Для военной машины рф Tether стал незаменимым. Это помогает российским компаниям обходить западные санкции и закупать так называемые товары двойного назначения, в которые входят дроны и другое высокотехнологичное оборудование. Импортеры, работающие с такими товарами, осуществляют переводы в рублях на российские банковские счета, управляемые посредниками, которые конвертируют рубли и выплачивают местную валюту своим иностранным поставщикам в таких местах, как Китай и Ближний Восток.

Министерство финансов США оказывало давление на Конгресс, чтобы тот принял закон, который предоставил бы ему возможность блокировать транзакции в стейблкоинах, номинированных в долларах США, таких как Tether . На прошлой неделе ведомство внесло в черный список московскую компанию, которая сотрудничала с российским банком, попавшим под санкции, для предоставления платежей на основе Tether.

"Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать войну против Украины", - заявил в своем заявлении заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Частный эмитент Tether, Tether Holdings, зарегистрированный на Британских Виргинских островах и принадлежащий небольшой группе частных лиц, распределяет Tether среди клиентов в обмен на доллары, которые он инвестировал в казначейские облигации США. Клиенты торгуют Tether через виртуальные публичные реестры, известные как блокчейны или через частные биржи, иногда для покупки других криптовалют или, как в случае с Россией, для оплаты товаров и услуг.

Дополнительно

По итогам сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и зарубежных СМИ в Нидерландах арестовали трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.