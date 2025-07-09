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Россия внесла Йельский университет в список «нежелательных организаций»

Киев • УНН

 • 83 просмотра

Генеральная прокуратура РФ 8 июля внесла Йельский университет в перечень «нежелательных организаций», обвинив его в угрозе национальной безопасности и суверенитету России. Деятельность университета на территории РФ полностью запрещена, а сотрудничество с ним грозит тюремным заключением до шести лет.

Россия внесла Йельский университет в список «нежелательных организаций»

Генеральная прокуратура РФ во вторник, 8 июля, внесла один из самых престижных университетов мира – Йельский университет – в перечень так называемых "нежелательных организаций". Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что деятельность Йельского университета угрожает национальной безопасности и суверенитету России. В сообщении ведомства РФ говорится, что вуз "нарушает территориальную целостность России, способствует международной изоляции страны и подрывает ее экономические основы".

Согласно российскому законодательству, включение в список "нежелательных организаций" означает полный запрет деятельности учреждения на территории РФ. Лица, которые будут сотрудничать с Йельским университетом или принимать участие в его проектах,  рискуют получить до шести лет лишения свободы.

Отдельное внимание прокуратура уделила Школе международных отношений, которая, по словам россиян, проводит "обучение оппозиционных лидеров иностранных государств". 

В заявлении утверждается, что отдельные российские выпускники этой программы присоединились к "Фонду борьбы с коррупцией" – организации, созданной Алексеем Навальным, который умер в российской колонии в 2024 году. По словам прокуратуры, эти выпускники "использовали знания и технологии, полученные в школе, для эскалации протестной активности в Российской Федерации".

Напомним

Минюст РФ внес фонд Джорджа Клуни в реестр "нежелательных" организаций. МИД запретил въезд 92 гражданам США, включая чиновников, журналистов и представителей ВПК, в ответ на "русофобский курс Байдена".

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"15.04.25, 19:19 • 9545 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
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