Генеральная прокуратура РФ во вторник, 8 июля, внесла один из самых престижных университетов мира – Йельский университет – в перечень так называемых "нежелательных организаций". Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что деятельность Йельского университета угрожает национальной безопасности и суверенитету России. В сообщении ведомства РФ говорится, что вуз "нарушает территориальную целостность России, способствует международной изоляции страны и подрывает ее экономические основы".

Согласно российскому законодательству, включение в список "нежелательных организаций" означает полный запрет деятельности учреждения на территории РФ. Лица, которые будут сотрудничать с Йельским университетом или принимать участие в его проектах, рискуют получить до шести лет лишения свободы.

Отдельное внимание прокуратура уделила Школе международных отношений, которая, по словам россиян, проводит "обучение оппозиционных лидеров иностранных государств".

В заявлении утверждается, что отдельные российские выпускники этой программы присоединились к "Фонду борьбы с коррупцией" – организации, созданной Алексеем Навальным, который умер в российской колонии в 2024 году. По словам прокуратуры, эти выпускники "использовали знания и технологии, полученные в школе, для эскалации протестной активности в Российской Федерации".

Напомним

Минюст РФ внес фонд Джорджа Клуни в реестр "нежелательных" организаций. МИД запретил въезд 92 гражданам США, включая чиновников, журналистов и представителей ВПК, в ответ на "русофобский курс Байдена".

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