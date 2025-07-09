росія внесла Єльський університет до списку "небажаних організацій"

Генеральна прокуратура рф у вівторок, 8 липня внесла один із найпрестижніших університетів світу – Єльський університет – до переліку так званих "небажаних організацій". Про це інформує видання Politico, передає УНН.

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Зазначається, що діяльність Єльського університету загрожує національній безпеці та суверенітету росії. У повідомленні відомства рф йдеться, що виш "порушує територіальну цілісність росії, сприяє міжнародній ізоляції країни та підриває її економічні основи".

Згідно з російським законодавством, включення до списку "небажаних організацій" означає повну заборону діяльності установи на території рф. Особи, які співпрацюватимуть з Єльським університетом або братимуть участь у його проєктах, ризикують отримати до шести років позбавлення волі.

Окрему увагу прокуратура приділила Школі міжнародних відносин, яка, за словами росіян, проводить "навчання опозиційних лідерів іноземних держав".

У заяві стверджується, що окремі російські випускники цієї програми приєдналися до "Фонду боротьби з корупцією" – організації, створеної Олексієм Навальним, який помер у російській колонії у 2024 році. За словами прокуратури, ці випускники "використовували знання і технології, отримані в школі, для ескалації протестної активності в російській федерації".

Нагадаємо

мін'юст рф вніс фонд Джорджа Клуні до реєстру "небажаних" організацій. мзс заборонило в'їзд 92 громадянам США, включаючи чиновників, журналістів та представників ВПК, у відповідь на "русофобський курс Байдена".

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