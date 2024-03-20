россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ

россия почти достроила военный порт на оккупированной территории Грузии в абхазском городе Очамчира. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал Pirveli.

Детали

По данным журналистов, порт вскоре сможет принимать военные корабли, строительные работы там продолжаются непрерывно. На опубликованных кадрах видно несколько застроек, в которых, как предполагает телеканал, будут жить российские оккупанты.

Корреспонденты отмечают, что порт может быть использован против Украины и стать мишенью для ее военных средств.

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Отмечается, что россия уже несколько месяцев назад объявила о своевременном завершении строительства порта.

С 2023 года сепаратистский режим начал заявлять о том, что в 2024 году, или в этом году должен будет открыт и введен в эксплуатацию порт в Очамчире, но уже как военный порт, который будет принимать российские военные корабли. россияне работают, по всему периметру движется строительная техника, идет достаточно активный процесс подготовки этого порта - заявил лидер антиоккупационного движения в Грузии Давид Кацарава.

Напомним

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления рф о создании новой базы для черноморского флота на оккупированной части Грузии.

"(...) Мы их везде достанем", - заявил Зеленский, подчеркнув, что для рф не осталось безопасных мест по всему побережью Черного и Азовского морей.