россия обвинила США в срыве договоренностей на Аляске - Reuters

россия обвинила США в невыполнении "договоренностей", достигнутых между президентами владимиром путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске в августе прошлого года. Такая смена риторики свидетельствует о растущем разочаровании в Москве, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщает издание, в течение трех дней трое высокопоставленных российских чиновников заявили, не приводя конкретных подробностей, что Вашингтон не выполнил своих обязательств.

Эти комментарии появились на фоне активизации ударов украинских беспилотников вглубь российской территории. В то же время кремль с момента саммита на Аляске часто упоминает о "духе Анкориджа".

По мнению аналитиков, это является сокращенным выражением утверждения россии о том, что Трамп не против требования путина: Украина должна отдать весь Донбасс в обмен на заморозку линии фронта в других регионах.

Аналитик Международной кризисной группы Олег Игнатов отметил, что россия была разочарована отсутствием посреднических усилий со стороны США с февраля, когда Трамп вместе с Израилем начал войну против Ирана, а внимание Вашингтона переключилось на другие вопросы.

Также россия последовательно исключала возможность посредничества со стороны европейских правительств, которые почти не подавали никаких признаков того, что они будут поощрять Киев пойти на значительные уступки.

Нет структурированного дипломатического процесса, нет никакого предложения на столе, фактически нет ничего. россияне очень разочарованы этим, они действительно хотят, чтобы американцы подключились к процессу - сказал Игнатов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" недавними украинскими ударами по целям глубоко на территории россии.