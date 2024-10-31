Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между россией и Ираном готовится к подписанию в ближайшее время, заявил министр иностранных дел россии сергей лавров на заседании минской международной конференции по евразийской безопасности. Об этом пишут российские СМИ передает УНН.

Детали

По словам лаврова, в договоре будет "закреплено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и к взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях".

Дополнение

В сентябре российский диктатор владимир путин поддержал предложение МИД рф подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве между москвой и тегераном.

28 октября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран пока не предоставил ракеты россии, но ведет активные переговоры по этому поводу.