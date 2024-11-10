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Россия готовит 50-тысячную группировку с войсками КНДР для наступления на Курщине

Россия готовит 50-тысячную группировку с войсками КНДР для наступления на Курщине

Киев  •  УНН

15:43 • 9158 просмотра

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США сообщают о формировании 50-тысячной российской группировки, включая 11 тыс. северокорейских военных в Курской области. Солдаты КНДР проходят тренировки с российскими силами для будущего наступления.

Российские военные сформировали группировку численностью 50 тысяч человек, включая северокорейские войска, для подготовки наступления с целью возвращения территории в Курской области. Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Согласно новой оценке США, россия нарастила силы в 50 тыс военных вместе с северокорейскими силами, без отвода войск с востока Украины, который остается ее главным боевым приоритетом, что дает москве возможность вести боевые действия на нескольких фронтах одновременно.

Сообщается, что россияне осуществили атаки на украинские позиции ракетными ударами и артиллерийским обстрелом, но пока не начали масштабного наступления в Курской области.

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Украинская сторона же ожидает активизации атаки с участием северокорейских военных в ближайшие дни.

Сейчас солдаты Северной Кореи проходят тренировки вместе с российскими силами на западе Курской области. Западные и украинские чиновники отмечают, что прибытие северокорейских войск в Россию является значительной эскалацией после более чем двух лет войны. 

По информации американских чиновников, к российской армии присоединилось более 10 тысяч северокорейских военных, экипированных и вооруженных Россией, но организованных в собственные подразделения. 

Украинские источники сообщают, что москва поставляла северокорейским силам пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ракеты и реактивные гранатометы. 

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Американские чиновники отмечают, что россияне обучают северокорейских солдат артиллерийскому обстрелу, базовой пехотной тактике и, что особенно важно, расчистке траншей.

США отмечают, что Северная Корея направила в Россию свои элитные подразделения, в частности военных 11-го корпуса специальных операций. 

По словам украинского чиновника, северокорейские силы разделены на две группы - штурмовое подразделение и подразделение поддержки, которые будут помогать обеспечивать безопасность на территориях, отвоеванных у украинских войск.

Напомним 

Пресс-секретарь  47-й ОМБР, которая воюет на Курщине рассказала, что российские войска активизировали действия на нескольких участках Курщины, применяя БТР, БМП и танки, сосредотачиваясь на обходных маневрах.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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