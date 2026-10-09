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The New York Times

Россия досрочно снимает ограничения на экспорт дизельного топлива и готовит дополнительные поставки в США — вице-премьер РФ

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Вице-премьер Александр Новак заявил о досрочной отмене ограничений на экспорт дизельного топлива. Дополнительные поставки в США возможны уже в октябре.

Россия досрочно снимает ограничения на экспорт дизельного топлива и готовит дополнительные поставки в США — вице-премьер РФ

Россия решила досрочно отменить ограничения на экспорт дизельного топлива и заявила о готовности увеличить его поставки на американский рынок уже в октябре. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет УНН.

Детали

По словам Новака, Москва начинает снимать экспортные ограничения немедленно, не дожидаясь ранее установленных сроков.

Немедленно начинаем снимать ограничения на экспорт дизельного топлива раньше запланированных сроков

– заявил российский чиновник.

Россия заявила о готовности поставлять дизельное топливо в США

Новак также сообщил, что Россия готова обеспечить дополнительные объемы дизельного топлива для американского рынка уже в течение октября.

Заявление прозвучало после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным 9 октября, во время которого стороны, по сообщению Кремля, обсуждали ситуацию на мировом энергетическом рынке и перспективы двустороннего сотрудничества.

США "незамедлительно" выдали разрешение на экспорт российского дизельного топлива, которое будет действовать до 7 апреля09.10.26, 22:32 • 1928 просмотров

Степан Гафтко

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