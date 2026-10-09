росія достроково знімає обмеження на експорт дизеля та готує додаткові постачання до США – віцепрем'єр рф
Київ • УНН
Віцепрем’єр олександр новак заявив про дострокове скасування обмежень на експорт дизеля. Додаткові поставки до США можливі вже у жовтні.
росія вирішила достроково скасувати обмеження на експорт дизельного пального та заявила про готовність збільшити його постачання на американський ринок уже в жовтні. Про це заявив віцепрем'єр рф олександр новак, пише УНН.
Деталі
За словами новака, москва розпочинає зняття експортних обмежень негайно, не чекаючи раніше визначених термінів.
Негайно розпочинаємо знімати обмеження на експорт дизеля раніше запланованих термінів
росія заявила про готовність постачати дизель до США
Новак також повідомив, що росія готова забезпечити додаткові обсяги дизельного пального для американського ринку вже протягом жовтня.
Заява пролунала після телефонної розмови Дональда Трампа з володимиром путіним 9 жовтня, під час якої сторони, за повідомленням кремля, обговорювали ситуацію на світовому енергетичному ринку та перспективи двосторонньої співпраці.
США "негайно" видали дозвіл на експорт російського дизелю, який діятиме до 7 квітня09.10.26, 22:32 • 2082 перегляди