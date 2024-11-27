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Российский рубль стремительно падает: стали известны причины и дальнейшие прогнозы

Киев  •  УНН

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Российский рубль достиг 32-месячного минимума, упав до 106,40 за доллар. Падение валюты вызвано санкциями против финансового сектора рф и нарушением внешнеторговых платежей.

российский рубль продолжил ослабевать относительно доллара США и китайского юаня, упав более чем на 24% с начала августа, когда началось его текущее снижение, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Падение рубля стало неожиданностью для экономистов, которые в начале ноября в опросе Reuters прогнозировали, что курс рубля достигнет 100 за доллар лишь через год. На прошлой неделе рубль опустился до 32-месячного минимума.

По состоянию на 08:00 по Гринвичу рубль потерял 0,86%, достигнув курса 106,40 за доллар, согласно данным LSEG. Курс юаня также снизился на 0,51%, опустившись до 14,74, что является самым низким уровнем с марта 2022 года, когда началось вторжение россии в Украину.

Ослабление рубля усиливается на фоне более 20-процентного падения российского фондового рынка в этом году. 

"Рынок ожидает реакции финансовых властей на девальвацию рубля", - говорят аналитики BCS brokerage, подчеркивая, что покупки на форекс "напоминают панику в условиях неопределенности".

Падение рубля подстегивает инфляцию, которая превысит прогнозы центрального банка на этот год, что противоречит болезненному ужесточению монетарной политики регулятора: базовая процентная ставка находится на самом высоком уровне с 2003 года.

По оценкам центрального банка, ослабление рубля на 10% добавляет 0,5 процентного пункта к инфляции, что означает, что четырехмесячное падение рубля может прибавить 1,5 процентного пункта к текущему уровню инфляции.

"Для центрального банка это является вызовом в борьбе с ростом цен", - сказал экономист Евгений Коган.

Многие аналитики прогнозировали, что к концу года курс рубля может достичь отметки 115-120, а некоторые призвали правительство и Центральный банк принять меры, например, заставить экспортеров продавать больше валюты и сократить закупки валюты государством.

Падение рубля усилилось новыми санкциями против финансового сектора россии, которые нарушили внешнеторговые платежи, особенно за нефть и газ, создав физический дефицит валюты на российском рынке, говорят аналитики.

Большинство крупных российских банков сейчас находятся под санкциями США и поэтому не могут проводить банковские операции в долларах, и единственным вариантом торговли валютой для них остается ввоз большого количества наличных долларов.

Напомним 

Руководитель ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что летом 2025 года россия столкнется с финансово-экономическими проблемами и нехваткой новобранцев. рф может быть вынуждена объявить мобилизацию или уменьшить интенсивность боевых действий.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
kyrylo-budanovКирилл Буданов
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина