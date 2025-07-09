Российский дрон атаковал женщину на мопеде в Черниговской области
Киев • УНН
В Сновской общине Черниговской области 54-летняя женщина получила осколочные ранения и ожоги в результате атаки FPV-дрона во время движения на мопеде. За минувшие сутки враг 24 раза обстрелял область, совершив 67 взрывов в 14 населенных пунктах.
В Черниговской области российские войска атаковали дроном женщину, ехавшую на мопеде, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
В Сновской общине FPV-дрон попал в 54-летнюю женщину, ехавшую на мопеде. Ее госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. Женщина находится под наблюдением врачей
По его данным, за минувшие сутки враг 24 раза обстрелял область. 67 взрывов в 14 населенных пунктах. Били из артиллерии, минометов, РСЗО, использовали беспилотники и FPV-дроны.
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