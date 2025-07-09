Російський дрон атакував жінку на мопеді на Чернігівщині
Київ • УНН
У Сновській громаді Чернігівської області 54-річна жінка отримала уламкові поранення та опіки внаслідок атаки FPV-дрона під час руху на мопеді. За минулу добу ворог 24 рази обстріляв область, здійснивши 67 вибухів у 14 населених пунктах.
У Чернігівській області російські війська атакували дроном жінку, яка їхала на мопеді, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
У Сновській громаді FPV-дрон поцілив у 54-річну жінку, яка їхала мопедом. Її ушпиталили з уламковими пораненнями та опіками. Жінка перебуває під наглядом лікарів
За його даними, за минулу добу ворог 24 рази обстріляв область. 67 вибухів у 14 населених пунктах. Били з артилерії, мінометів, РСЗВ, використовували безпілотники та FPV-дрони.
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