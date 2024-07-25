Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций. Это затрудняет, а иногда и делает невозможным осуществление транзакций, в частности с Китаем и Индией. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Новые ограничения США, введенные в июне, чтобы остановить поддержку войны кремля против Украины, поставили местные банки в странах, торгующих с Россией, под более высокий риск так называемых вторичных штрафов, все чаще задерживая или срывая платежи в и из таких мест, как Китай и Турция. Это затрудняет, а иногда и делает невозможным осуществление транзакций, в частности с Китаем, который, пожалуй, является важнейшим экономическим партнером России с начала войны 2022 года - пишет издание.

Как рассказал источник издания в правительстве РФ, проблемы с переводом доходов из другого ключевого торгового партнера Индии. Прибыли уменьшились с первых лет войны, они не были полностью решены, поскольку рупия не является полностью конвертируемой, а транзакции с третьими странами являются дорогими.

Отмечается, что трудности грозят нарушить торговлю России с экономическими партнерами, на которых она опиралась после того, как Европейский Союз и США ввели санкции.

Импорт в Россию из Китая снова начал расти после падения объемов, когда США сначала пригрозили зарубежным банкам штрафами в декабре, но последний шаг грозит серьезно осложнить ситуацию. Во многих случаях транзакции с Китаем возможны только через агентов в бывших советских республиках. По этим сделкам иностранная валюта, включая юани, не попадает в Россию. В то время как китайские клиенты платят в юанях агентам в третьих странах, экспортеры часто получают рубли в Москве - добавляет издание.

Также что касается Индии, давление на банки из-за угрозы санкций осложняется тем, что рупия не является полностью конвертируемой. Когда торговля между странами подскочила после того, как россия вторглась в Украину, она накопила в Индии миллиарды долларов в рупиях.

Чтобы позволить России использовать накопленные рупии, Резервный банк Индии в июле 2022 года предложил правила, согласно которым средства можно инвестировать в проекты или индийские ценные бумаги, а также корректировать закупки товаров и услуг в будущем. официальные лица непосредственно знакомы с деталями. Обычно россия покупает в Индии смартфоны и другие электронные товары, химикаты и фармацевтику, продукты питания, сельскохозяйственные инструменты и текстиль - отмечает издание.

Напомним,

Руководители Минфина восьми стран ЕС уверены, что рф врет о силе своей экономики, а западные санкции на самом деле ударили по ее военной машине.