Российская авиабомба попала в жилой дом в Купянске, есть пострадавшие

ukenru
Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 38849 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 61032 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 75451 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 119959 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 137939 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 138569 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 137455 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 176064 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131667 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 202992 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики нанесли ракетный удар по Херсону, пострадал местный житель

Захватчики нанесли ракетный удар по Херсону, пострадал местный житель

10:48 • 23394 просмотра
Бизнес улучшает прогнозы, но риск вражеских атак на энергетику сдерживает ожидания - НБУ

Бизнес улучшает прогнозы, но риск вражеских атак на энергетику сдерживает ожидания - НБУ

14:46 • 22933 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 28241 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 53030 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 24950 просмотра
публикации
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

18:14 • 24950 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

16:25 • 53030 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 176064 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 162894 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 202992 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

16:10 • 28241 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 116372 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 123507 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 104422 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

31 октября 2024, 16:05 • 107814 просмотра
Актуальное
Российская авиабомба попала в жилой дом в Купянске, есть пострадавшие

Российская авиабомба попала в жилой дом в Купянске, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

19:54 • 324 просмотра

Read in English

Российские военные атаковали Купянск управляемой авиабомбой, попав в пятиэтажку. По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека, на месте работают экстренные службы.

Армия рф атаковала Купянск авиабомбой есть попадание в пятиэтажку. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадали два человека, передает УНН.

"Около 21 часа враг ударил КАБом по г. Купянск. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Предварительно, пострадали два человека", - сообщил Синегубов.

В Сумах "шахед" попал в девятиэтажку, пять человек травмированы1 ноября 2024, 19:37 • 1224 просмотра

По словам главы ОВА, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Оккупанты ударили по месту дислокации полицейских в центре Харькова: один правоохранитель погиб, еще 26 - ранены1 ноября 2024, 17:19 • 11447 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
sumyСумы
kupyanskКупянск
kharkivХарьков