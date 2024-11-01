Российская авиабомба попала в жилой дом в Купянске, есть пострадавшие

Армия рф атаковала Купянск авиабомбой есть попадание в пятиэтажку. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пострадали два человека, передает УНН.

"Около 21 часа враг ударил КАБом по г. Купянск. Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Предварительно, пострадали два человека", - сообщил Синегубов.

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По словам главы ОВА, экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

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