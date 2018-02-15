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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68127 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83889 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86584 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108922 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111727 просмотра

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Российского хакера в США приговорили к 12 годам тюрьмы

Российского хакера в США приговорили к 12 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 9331 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Гражданина РФ приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в преступной хакерской схеме, в результате которой он получил доступ к данным более 160 млн кредитных карт, передает УНН со ссылкой на Reuters.

37-летний Владимир Дринкман был арестован в Нидерландах в июне 2012 года, он был экстрадирован в Соединенные Штаты в феврале 2015 года. Хакер признал себя виновным в преступном сговоре с целью незаконного доступа к компьютерам и заговоре с целью совершения мошенничества в сентябре 2015 года.

Другой фигурант дела, 34-летний россиянин Дмитрий Смилянец, был приговорен к сроку, уже отбытому в заключении.

Отмечается, что с 2003 года хакеры запускали шпионские программы в компьютерные системы финансовых компаний, платежных операторов и предприятий розничной торговли. Полученные данные они продавали по цене от 10 до 50 долларов за одну кредитную карту в зависимости от страны ее выпуска.

Действия хакеров нанесли ущерб банкам на сотни миллионов долларов. В частности, только три компании заявляли, что в сумме потеряли более 300 млн. По данным прокуроров, от действий преступников пострадали 16 компаний, в том числе Nasdaq OMX Group Inc, 7-Eleven, французский Carrefour SA, JC Penney Co, JetBlue Airways Corp и Heartland Payment Systems Inc.

Как сообщал УНН, Великобритания положила ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию.

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