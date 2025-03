Российского хакера в США приговорили к 12 годам тюрьмы

37-летний Владимир Дринкман был арестован в Нидерландах в июне 2012 года, он был экстрадирован в Соединенные Штаты в феврале 2015 года. Хакер признал себя виновным в преступном сговоре с целью незаконного доступа к компьютерам и заговоре с целью совершения мошенничества в сентябре 2015 года.

Другой фигурант дела, 34-летний россиянин Дмитрий Смилянец, был приговорен к сроку, уже отбытому в заключении.

Отмечается, что с 2003 года хакеры запускали шпионские программы в компьютерные системы финансовых компаний, платежных операторов и предприятий розничной торговли. Полученные данные они продавали по цене от 10 до 50 долларов за одну кредитную карту в зависимости от страны ее выпуска.

Действия хакеров нанесли ущерб банкам на сотни миллионов долларов. В частности, только три компании заявляли, что в сумме потеряли более 300 млн. По данным прокуроров, от действий преступников пострадали 16 компаний, в том числе Nasdaq OMX Group Inc, 7-Eleven, французский Carrefour SA, JC Penney Co, JetBlue Airways Corp и Heartland Payment Systems Inc.

Как сообщал УНН, Великобритания положила ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию.