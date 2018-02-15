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Російського хакера у США засудили до 12 років в'язниці

Російського хакера у США засудили до 12 років в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Громадянина РФ засудили до 12 років позбавлення волі за участь у злочинній хакерській схемі, в результаті якої він отримав доступ до даних понад 160 млн кредитних карт, передає УНН з посиланням на Reuters.

37-річний Володимир Дрінкман був арештований у Нідерландах у червні 2012 року, його екстрадували до Сполучених Штатів у лютому 2015 року. Хакер визнав себе винним у злочинній змові з метою незаконного доступу до комп'ютерів та змові з метою здійснення шахрайства у вересні 2015 року.

Інший фігурант справи, 34-річний росіянин Дмитро Смілянець, був засуджений до терміну, вже відбутого в ув'язненні.

Зазначається, що з 2003 року хакери запускали шпигунські програми в комп'ютерні системи фінансових компаній, платіжних операторів і підприємств роздрібної торгівлі. Отримані дані вони продавали за ціною від 10 до 50 доларів за одну кредитну карту залежно від країни її випуску.

Дії хакерів завдали шкоди банкам на сотні мільйонів долларів. Зокрема, лише три компанії заявляли, що в сумі втратили понад 300 мільйонів. За даними прокурорів, від дій злочинців постраждали 16 компаній, зокрема Nasdaq OMX Group Inc, 7-Eleven, французька Carrefour SA, JC Penney Co, JetBlue Airways Corp та Heartland Payment Systems Inc.

Як повідомляв УНН, Велика Британія поклала відповідальність за масштабну кібератаку з використанням вірусу Petya в Україні в червні 2017 року на Російську Федерацію.

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