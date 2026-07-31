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The Economist

"росатом" сорвал сроки строительства АЭС в Индии, а долги российских компаний достигли 9 трлн рублей - разведка

Киев • УНН

 • 3384 просмотра

Российский "росатом" не выполнил вовремя строительство АЭС в Индии. Просроченная дебиторская задолженность российских компаний достигла 9 трлн рублей.

"росатом" сорвал сроки строительства АЭС в Индии, а долги российских компаний достигли 9 трлн рублей - разведка

"росатом" не смог выполнить в установленные сроки строительство атомной электростанции в Индии, тогда как просроченная дебиторская задолженность российских компаний достигла 9 трлн рублей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

По данным СВР, "росатом" допустил срыв сроков реализации проекта строительства АЭС в Индии.

В то же время, как отмечает разведка, к концу мая 2026 года просроченная дебиторская задолженность российских компаний выросла до 9 трлн рублей, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния бизнеса.

В СВР также обратили внимание на заявление "Сбербанка", который призвал россиян готовиться к новому повышению налогов уже в 2027 году.

"В январе–мае 2026 года расходы жителей россии на ритуальные услуги увеличились на 9,6%, сообщили в ведомстве", – говорится в сообщении. 

Отдельно СВР отмечает, что сборная россии по хоккею не выступит на чемпионате мира 2027 года. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение российской команды от международных соревнований.

российский урожай под угрозой из-за дефицита топлива и провала поддержки аграриев — разведка29.07.26, 14:52 • 4361 просмотр

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира
Энергоатом
Санкции
Служба внешней разведки Украины
Индия