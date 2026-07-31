"росатом" сорвал сроки строительства АЭС в Индии, а долги российских компаний достигли 9 трлн рублей - разведка
Киев • УНН
Российский "росатом" не выполнил вовремя строительство АЭС в Индии. Просроченная дебиторская задолженность российских компаний достигла 9 трлн рублей.
"росатом" не смог выполнить в установленные сроки строительство атомной электростанции в Индии, тогда как просроченная дебиторская задолженность российских компаний достигла 9 трлн рублей. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
По данным СВР, "росатом" допустил срыв сроков реализации проекта строительства АЭС в Индии.
В то же время, как отмечает разведка, к концу мая 2026 года просроченная дебиторская задолженность российских компаний выросла до 9 трлн рублей, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния бизнеса.
В СВР также обратили внимание на заявление "Сбербанка", который призвал россиян готовиться к новому повышению налогов уже в 2027 году.
"В январе–мае 2026 года расходы жителей россии на ритуальные услуги увеличились на 9,6%, сообщили в ведомстве", – говорится в сообщении.
Отдельно СВР отмечает, что сборная россии по хоккею не выступит на чемпионате мира 2027 года. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение российской команды от международных соревнований.
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