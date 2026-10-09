Рианна призналась, что скрывает как минимум 170 неизданных песен — фанаты ждут новый альбом уже 10 лет

Американская певица Рианна рассказала, что у нее есть как минимум 170 неизданных песен, которые ее поклонники до сих пор не слышали. Об этом артистка заявила во время прямого эфира в TikTok 6 октября, сообщает E! News, пишет УНН.

Во время трансляции для своего косметического бренда Fenty Beauty 38-летняя певица ответила на вопрос поклонника о количестве неизданных композиций.

Если в одном хранилище 10 песен, то у меня как минимум 17 хранилищ