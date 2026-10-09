Рианна призналась, что скрывает как минимум 170 неизданных песен — фанаты ждут новый альбом уже 10 лет
Киев • УНН
Рианна заявила, что у неё есть как минимум 170 неизданных песен. Её новый альбом ожидают после релиза Anti в 2016 году.
Американская певица Рианна рассказала, что у нее есть как минимум 170 неизданных песен, которые ее поклонники до сих пор не слышали. Об этом артистка заявила во время прямого эфира в TikTok 6 октября, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Во время трансляции для своего косметического бренда Fenty Beauty 38-летняя певица ответила на вопрос поклонника о количестве неизданных композиций.
Если в одном хранилище 10 песен, то у меня как минимум 17 хранилищ
Когда ждать новый альбом Рианны
Последний полноформатный альбом певицы Anti вышел еще в 2016 году. С тех пор поклонники ожидают следующую пластинку, которую неофициально называют R9.
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В августе ее партнер A$AP Rocky подтвердил, что Рианна работает в студии над новым материалом.
Сама артистка ранее объясняла, что не хочет выпускать посредственную музыку и стремится создать альбом, который оправдает многолетнее ожидание. При этом дату нового релиза она до сих пор не объявила.
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