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Рианна призналась, что скрывает как минимум 170 неизданных песен — фанаты ждут новый альбом уже 10 лет

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Рианна заявила, что у неё есть как минимум 170 неизданных песен. Её новый альбом ожидают после релиза Anti в 2016 году.

Рианна призналась, что скрывает как минимум 170 неизданных песен — фанаты ждут новый альбом уже 10 лет

Американская певица Рианна рассказала, что у нее есть как минимум 170 неизданных песен, которые ее поклонники до сих пор не слышали. Об этом артистка заявила во время прямого эфира в TikTok 6 октября, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Во время трансляции для своего косметического бренда Fenty Beauty 38-летняя певица ответила на вопрос поклонника о количестве неизданных композиций.

Если в одном хранилище 10 песен, то у меня как минимум 17 хранилищ

– пошутила Рианна, намекнув на огромный запас записанной музыки.

Когда ждать новый альбом Рианны

Последний полноформатный альбом певицы Anti вышел еще в 2016 году. С тех пор поклонники ожидают следующую пластинку, которую неофициально называют R9.

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В августе ее партнер A$AP Rocky подтвердил, что Рианна работает в студии над новым материалом.

Сама артистка ранее объясняла, что не хочет выпускать посредственную музыку и стремится создать альбом, который оправдает многолетнее ожидание. При этом дату нового релиза она до сих пор не объявила.

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Степан Гафтко

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