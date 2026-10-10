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Ріанна зізналася, що приховує щонайменше 170 невиданих пісень – фанати чекають на новий альбом уже 10 років

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Ріанна заявила, що має щонайменше 170 невиданих пісень. Її новий альбом очікують після релізу Anti у 2016 році.

Ріанна зізналася, що приховує щонайменше 170 невиданих пісень – фанати чекають на новий альбом уже 10 років

Американська співачка Ріанна розповіла, що має щонайменше 170 невиданих пісень, які досі не чули її шанувальники. Про це артистка заявила під час прямого ефіру в TikTok 6 жовтня, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Під час трансляції для свого косметичного бренду Fenty Beauty 38-річна співачка відповіла на запитання прихильника про кількість невиданих композицій.

Якщо в одному сховищі 10 пісень, то в мене щонайменше 17 сховищ

– пожартувала Ріанна, натякнувши на величезний запас записаної музики.

Коли чекати на новий альбом Ріанни

Останній повноформатний альбом співачки Anti вийшов ще у 2016 році. Відтоді шанувальники очікують на наступну платівку, яку неофіційно називають R9.

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У серпні її партнер A$AP Rocky підтвердив, що Ріанна працює у студії над новим матеріалом.

Сама артистка раніше пояснювала, що не хоче випускати посередню музику та прагне створити альбом, який виправдає багаторічне очікування. Водночас дату нового релізу вона досі не оголосила.

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