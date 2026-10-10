Ріанна зізналася, що приховує щонайменше 170 невиданих пісень – фанати чекають на новий альбом уже 10 років
Київ • УНН
Ріанна заявила, що має щонайменше 170 невиданих пісень. Її новий альбом очікують після релізу Anti у 2016 році.
Американська співачка Ріанна розповіла, що має щонайменше 170 невиданих пісень, які досі не чули її шанувальники. Про це артистка заявила під час прямого ефіру в TikTok 6 жовтня, повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Під час трансляції для свого косметичного бренду Fenty Beauty 38-річна співачка відповіла на запитання прихильника про кількість невиданих композицій.
Якщо в одному сховищі 10 пісень, то в мене щонайменше 17 сховищ
Коли чекати на новий альбом Ріанни
Останній повноформатний альбом співачки Anti вийшов ще у 2016 році. Відтоді шанувальники очікують на наступну платівку, яку неофіційно називають R9.
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У серпні її партнер A$AP Rocky підтвердив, що Ріанна працює у студії над новим матеріалом.
Сама артистка раніше пояснювала, що не хоче випускати посередню музику та прагне створити альбом, який виправдає багаторічне очікування. Водночас дату нового релізу вона досі не оголосила.
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