рф заявляет о "перехвате" 5 дронов над акваторией Черного моря, в пабликах пишут о возможном поражении "Панциря"
Киев • УНН
минобороны рф сообщило о перехвате 5 дронов над Черным морем. В Керчи, по данным местных источников, мог быть поражен ЗПРК «Панцирь-С1», движение по Крымскому мосту временно останавливали.
Минобороны россии заявило, что в ночь на 16 августа над акваторией Черного моря ПВО "перехватили" пять беспилотников. Между тем в местных пабликах пишут, что в Керчи неподалеку от горы Митридат мог быть поражен ЗПРК "Панцирь-С1". Об этом передает УНН.
Детали
Минобороны россии заявило, что над акваторией Черного моря ПВО "перехватили" пять беспилотников, а также уничтожили два безэкипажных катера, которые "направлялись в направлении Крымского полуострова.
По данным Telegram-канала "Крымский ветер", из-за атаки дронов в Керчи неподалеку от горы Митридат мог быть поражен зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и публикуют видео повреждений в городе.
Местные жители рассказали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения на ряде улиц
Движение по Крымскому мосту было остановлено и восстановлено только утром.
Ранее УНН писал, что местные паблики сообщали о взрывах и пожаре в районе Керчи. Оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.