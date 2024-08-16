рф заявляет о "перехвате" 5 дронов над акваторией Черного моря, в пабликах пишут о возможном поражении "Панциря"

Минобороны россии заявило, что в ночь на 16 августа над акваторией Черного моря ПВО "перехватили" пять беспилотников. Между тем в местных пабликах пишут, что в Керчи неподалеку от горы Митридат мог быть поражен ЗПРК "Панцирь-С1". Об этом передает УНН.

Детали

Минобороны россии заявило, что над акваторией Черного моря ПВО "перехватили" пять беспилотников, а также уничтожили два безэкипажных катера, которые "направлялись в направлении Крымского полуострова.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", из-за атаки дронов в Керчи неподалеку от горы Митридат мог быть поражен зенитный пушечно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и публикуют видео повреждений в городе.

Местные жители рассказали о большом количестве осколков в городе, а также перекрытии движения на ряде улиц

Движение по Крымскому мосту было остановлено и восстановлено только утром.

Ранее УНН писал, что местные паблики сообщали о взрывах и пожаре в районе Керчи. Оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.