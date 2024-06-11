рф трижды обстреляла Николаевщину: зафиксированы пожары и повреждения, но без пострадавших

В Николаевской области 10 июня зафиксированы вражеские обстрелы, приведшие к пожарам и повреждениям хозяйственных построек и частных домов. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС в Николаевской области, в Николаевской области 10 июня в 07:13 вражеских артиллерийских обстрелов подверглось село Дмитровка Куцурубской общины. Следовательно, в результате возник пожар на территории фермерского хозяйства, который был ликвидирован. Повреждено хозяйственное здание. К счастью, пострадавших нет.

Позже в 15: 30 вражеские артиллерийские обстрелы были зафиксированы по акватории Очаковской общины. Здесь тоже пострадавших не было.

Кроме того, 10 июня в 18:49 оккупанты совершили ракетный удар по Гороховской общине. Там возник пожар на хозяйственной постройке и сухой траве, которая была ликвидирована. Однако взрывной волной и обломками были повреждены четыре частных домовладения и один автомобиль. Отмечается, что пострадавших нет.

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