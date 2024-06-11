рф тричі обстріляла Миколаївщину: зафіксовані пожежі та пошкодження, але без постраждалих
Київ • УНН
10 червня ворожі обстріли в Миколаївській області призвели до пожеж, пошкодження господарських будівель, приватних будинків і автомобіля, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.
У Миколаївській області 10 червня зафіксовано ворожі обстріли, що призвели до пожеж та пошкоджень господарських будівель та приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС у Миколаївській області, у Миколаївській області 10 червня о 07:13 ворожих артилерійських обстрілів зазнало село Дмитрівка Куцурубської громади. Відтак, унаслідок цього виникла пожежа на території фермерського господарства, яка була ліквідована. Пошкоджено господарську будівлю. На щастя, постраждалих немає.
Пізніше о 15:30 ворожі артилерійські обстріли були зафіксовані по акваторії Очаківської громади. Тут теж постраждалих не було.
Крім того, 10 червня о 18:49 окупанти здійснили ракетний удар по Горохівській громаді. Там виникла пожежа на господарській споруді та сухої трави, яка була ліквідована. Проте вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено чотири приватних домоволодіння та один автомобіль. Зазначається, що постраждалих немає.
Повітряні Сили попереджають про ракетну загрозу в Миколаївській області10.06.24, 22:58 • 46760 переглядiв