рф не хочет мира и делает все, чтобы расширить войну - МИД Украины

российская федерация не хочет мира и делает все, чтобы расширить войну. Мира можно достичь только силой и увеличив цену войны для рф.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с австралийской коллегой Пенни Вонг, передает УНН.

Россия не хочет мира и делает все, чтобы расширить войну. От привлечения войск Северной Кореи к использованию баллистических ракет средней дальности. В таких обстоятельствах мира можно достичь только силой, усилив Украину и увеличив цену войны для агрессора