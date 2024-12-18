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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф не хочет мира и делает все, чтобы расширить войну - МИД Украины

рф не хочет мира и делает все, чтобы расширить войну - МИД Украины

Киев  •  УНН

 • 13189 просмотра

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Министр Сибига заявил, что Россия не стремится к миру и пытается расширить войну, привлекая КНДР. Австралия рассмотрит запрос Украины на дополнительные «Бушмастеры» и вооружение.

российская федерация не хочет мира и делает все, чтобы расширить войну. Мира можно достичь только силой и увеличив цену войны для рф.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с австралийской коллегой Пенни Вонг, передает УНН.

Россия не хочет мира и делает все, чтобы расширить войну. От привлечения войск Северной Кореи к использованию баллистических ракет средней дальности. В таких обстоятельствах мира можно достичь только силой, усилив Украину и увеличив цену войны для агрессора

- сказал Сибига. 

Он отметил, что ситуация на поле боя остается очень сложной, потребность усиления украинских воинов остается чрезвычайно насущной.

Поэтому я обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая австралийские бронемашины «Бушмастер» и другое вооружение

- заявил Сибига. 

Вонг в свою очередь заявила, что передаст в Австралии эти запросы для рассмотрения.

У Зеленского объяснили, когда начнутся реальные переговоры об устойчивом мире17 дек. 2024, 12:57 • 13208 просмотров

Дополнение

Австралия предоставила Украине помощь в виде 49 танков Abrams и 14 катеров.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила о выделении 50 млн евро Европейскому банку реконструкции и развития, а также о вкладе в Фонд энергетической поддержки Украины на сумму 6,39 миллиона долларов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика