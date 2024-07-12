российские войска 11 июля обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего четыре человека погибли, среди которых -15-летний парень. Еще 21 человек получил ранения, в том числе двое детей 14-ти лет. Кроме того, сегодня в 4 утра войска рф из артиллерии атаковали Леонидовку, есть раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Правоохранители зафиксировали 2559 вражеских попаданий по региону.

Под ударом россии находились 16 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Мирноград, Северск, Торецк, Украинск, поселки Райгородок, Щербиновка, Ямполь, села Измайловка, Елизаветовка, Константинопольское, Малиновка, Миролюбовка, Новоселовка Первая, Романовка.

В результате вражеских атак повреждено 108 гражданских объектов - 69 жилых домов, 4 учебных заведения, предприятия, магазин, хозяйственные постройки, автотранспорт, электросети, поле пшеницы.

На Мирноград россияне сбросили 5 авиабомб "УМПБ Д-30СН" - убили 15-летнего парня и ранили 13 жителей, среди них - два ребенка по 14 лет. Разрушениям подверглись 50 домов, 10 хозяйственных построек, 2 учебных заведения, магазин, автомобили.

Райгородок враг обстрелял из РСЗО "Торнадо-С", один человек погиб, трое получили травмы. Повреждены 14 частных домов.



В Северске убит гражданский человек, еще двое ранены. Так же в Новоселовке Первой: один убитый и двое раненых.



По Лиману оккупанты ударили двумя бомбами "КАБ-500" и "КАБ-250" - есть раненый, повреждены многоквартирный дом, учебное заведение, 9 хозяйственных построек.



Также сегодня в 4 утра войска рф из артиллерии атаковали Леонидовку, ранен гражданский человек.



Кроме того, получена информация о двух жителях Часового Яра, которые погибли в результате вражеского обстрела ранее, 10 июля.

В Харьковской области враг ударил по трем районам, сбрасывал авиабомбы: за сутки 3 погибших, 13 пострадавших