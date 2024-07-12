Киев • УНН
11 июля российские войска обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли четыре человека, в том числе 15-летний мальчик, и еще 21 человек получил ранения, в том числе двое детей в возрасте 14 лет, при этом было повреждено 108 гражданских объектов.
российские войска 11 июля обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего четыре человека погибли, среди которых -15-летний парень. Еще 21 человек получил ранения, в том числе двое детей 14-ти лет. Кроме того, сегодня в 4 утра войска рф из артиллерии атаковали Леонидовку, есть раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
Правоохранители зафиксировали 2559 вражеских попаданий по региону.
Под ударом россии находились 16 населенных пунктов: города Курахово, Лиман, Мирноград, Северск, Торецк, Украинск, поселки Райгородок, Щербиновка, Ямполь, села Измайловка, Елизаветовка, Константинопольское, Малиновка, Миролюбовка, Новоселовка Первая, Романовка.
В результате вражеских атак повреждено 108 гражданских объектов - 69 жилых домов, 4 учебных заведения, предприятия, магазин, хозяйственные постройки, автотранспорт, электросети, поле пшеницы.
Кроме того, получена информация о двух жителях Часового Яра, которые погибли в результате вражеского обстрела ранее, 10 июля.
В Харьковской области враг ударил по трем районам, сбрасывал авиабомбы: за сутки 3 погибших, 13 пострадавших12 июля 2024, 06:45 • 14956 просмотров