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рф формирует лояльную к кремлю африканскую элиту - ГУР

Киев • УНН

 • 432 просмотра

россия расширяет влияние в Африке, используя образовательные программы и молодежные инициативы для формирования лояльной к москве элиты. Курсы русского языка и спортивные мероприятия становятся инструментами влияния.

рф формирует лояльную к кремлю африканскую элиту - ГУР

Государство-агрессор россия наращивает свое присутствие на африканском континенте, используя образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния. В ведущих университетах Африки планируют открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Юсов сообщает, что одно из ключевых направлений - создание условий для формирования лояльной к москве "африканской элиты". С этой целью рф последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства госбюджета. Основные направления подготовки - сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.

россия пытается усилить влияние в Африке: в мид создан новый департамент - ЦПД30.05.25, 04:35 • 3752 просмотра

По его словам, в ведущих университетах Африки планируют открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. В перспективе - синхронизация образовательных программ к стандартам рф.

Юсов отмечает, что по замыслу кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента. Отдельное внимание в рф уделяют работе с молодежью через спортивные инициативы.

Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к кремлю

- заявил Юсов.

Россия использует Африку как базу для биолабораторий - RLI09.05.24, 03:28 • 25855 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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